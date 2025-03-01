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01 марта 2025, 16:44

Во Львове скончался известный украинский скульптор

01 марта 2025, 16:44
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Ушел из жизни скульптор Ярослав Мотыга. Он умер во Львове на 82-м году жизни

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Фейсбуке, передает RegioNews.

"На 82-м году жизни отошел в вечность известный львовский скульптор Ярослав Мотыка. Его работы изменили художественное лицо Львова, сделав его живым и чувственным. Камень и бронза в его руках становились историей, эмоциями, памятью", - говорится в сообщении.

Он работал в области станковой, декоративной и монументальной скульптуры, пластики малых форм, художественной керамики. С 1964 года – участник выставок в городах Львов, Киев, Москва. Персональные выставки – г. Львов.

Кроме монументальных работ, создавал бюст Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Григория Сковороды, Лины Костенко, Ивана Марчука, Владимира Патыка, Романа Сельского, героя Украины Бориса Возницкого и других.

Проживал во Львове.

Напомним, на днях внезапно скончался народный депутат Украины.

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