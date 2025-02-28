Во Львовской области будут судить мужчину за контрабанду 400 iPhone на более 20 млн грн
Во Львовской области завершили досудебное расследование касательно контрабанды мобильных телефонов известной марки
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Технику завозили в Украину, скрывая от таможенников. На границе фигурант выбрал "зеленый коридор" – полосу для тех, кто не имеет товаров для декларирования. Однако при осмотре в его авто нашли контрабандные iPhone, спрятанные за обшивкой. Изъяли 424 смартфона на более 20,7 млн грн.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Напомним, мужчина на микроавтобусе незаконно ввез из Польши в Украину мобильные телефоны в январе 2025 года.
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