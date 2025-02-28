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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Технику завозили в Украину, скрывая от таможенников. На границе фигурант выбрал "зеленый коридор" – полосу для тех, кто не имеет товаров для декларирования. Однако при осмотре в его авто нашли контрабандные iPhone, спрятанные за обшивкой. Изъяли 424 смартфона на более 20,7 млн грн.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, мужчина на микроавтобусе незаконно ввез из Польши в Украину мобильные телефоны в январе 2025 года.