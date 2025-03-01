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01 березня 2025, 16:44

У Львові помер відомий український митець

01 березня 2025, 16:44
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Пішов з життя скульптор Ярослав Мотика. Він помер у Львові на 82-му році життя

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Фейсбуці, передає RegioNews.

"На 82-му році життя відійшов у вічність відомий львівський скульптор Ярослав Мотика. Його роботи змінили мистецьке обличчя Львова, зробивши його живим і чуттєвим. Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю", - йдеться у повідомленні.

Він працював у галузі станкової, декоративної і монументальної скульптури, пластики малих форм, художньої кераміки. Від 1964 року — учасник виставок у містах Львів, Київ, Москва. Персональні виставки — м. Львів.

Окрім монументальних робіт, створював погруддя Тараса Шевченка, Івана Франка, Михайла Грушевського, Григорія Сковороди, Ліни Костенко, Івана Марчука, Володимира Патика, Романа Сельського, героя України Бориса Возницького та інших.

Проживав у Львові.

Нагадаємо, днями раптово помер народний депутат України.

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