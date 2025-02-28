Во Львовской области перевернулось BMW в кювете: водителя вытаскивали спасатели
ДТП произошло 26 февраля около 23:20 на трассе вблизи города Новый Калинов Самборского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Водитель BMW X3 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
Спасатели с помощью гидравлического инструмента высвободили травмированного 20-летнего водителя из покореженного авто и передали медикам "скорой". Парня с травмами разной степени тяжести госпитализировали.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее в полиции рассказали подробности столкновения локомотива и легковушки на Прикарпатье. Водитель авто проигнорировала запрещенный сигнал светофора, выехала на железнодорожный переезд, где в этот момент приближался поезд. Женщина погибла, пассажиры авто госпитализированы.