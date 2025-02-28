фото: ГСЧС

ДТП произошло 26 февраля около 23:20 на трассе вблизи города Новый Калинов Самборского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Водитель BMW X3 не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента высвободили травмированного 20-летнего водителя из покореженного авто и передали медикам "скорой". Парня с травмами разной степени тяжести госпитализировали.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности столкновения локомотива и легковушки на Прикарпатье. Водитель авто проигнорировала запрещенный сигнал светофора, выехала на железнодорожный переезд, где в этот момент приближался поезд. Женщина погибла, пассажиры авто госпитализированы.