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Правоохранители завершили досудебное расследование по поставке военному учебному центру некачественных аптечек на 58,5 млн гривен. Обвинительные акты переданы в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Бывшего руководителя учебного центра обвиняют в бездействии военной власти, а начальника медицинской службы – в халатности во время службы. Им грозит от 8 до 10 лет тюрьмы.

Частные предприниматели, поставлявшие некачественные аптечки, обвиняются в мошенничестве в особо крупных размерах. Они могут получить до 8 лет тюрьмы.

Чтобы компенсировать нанесенный ущерб, суд арестовал имущество фигурантов дела.

Напомним, учебный центр заключил с предпринимателями восемь договоров на поставку 30,7 тысяч аптечек на 58,5 млн грн. Военные чиновники не проконтролировали качество поставляемой продукции.

Экспертиза обнаружила, что аптечки не соответствуют нормам, содержат некачественные препараты и могли угрожать военным.