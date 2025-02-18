В Польшу за 9000 евро: во Львовской области разоблачили схему выезда мужчин за границу
Житель Львовщины получил подозрение по факту организации незаконной переправки мужчин через госграницу
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Делок за 9000 евро обещал выезд на автомобиле с водителем в Польшу через один из пунктов пропуска, без внесения сведений в соответствующую систему и контроль. Деньги клиент должен предоставить двумя частями: 6000 евро сразу, 3000 – непосредственно во время выезда.
Во время получения аванса 39-летнего организатора схемы задержали. Его заключили под стражу, с возможностью внесения залога.
Идет установление всего круга причастных к схеме лиц.
Напомним, утром 16 февраля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся сбежать за границу.
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