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Житель Львовщины получил подозрение по факту организации незаконной переправки мужчин через госграницу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Делок за 9000 евро обещал выезд на автомобиле с водителем в Польшу через один из пунктов пропуска, без внесения сведений в соответствующую систему и контроль. Деньги клиент должен предоставить двумя частями: 6000 евро сразу, 3000 – непосредственно во время выезда.

Во время получения аванса 39-летнего организатора схемы задержали. Его заключили под стражу, с возможностью внесения залога.

Идет установление всего круга причастных к схеме лиц.

Напомним, утром 16 февраля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся сбежать за границу.