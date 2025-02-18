11:36  17 февраля
Порошенко пожаловался, что не смог купить кофе на заправке из-за санкций
17:37  17 февраля
Закупка гранита для Лесного кладбища: дело экс-директора ритуальной службы передали в суд
12:00  17 февраля
Масштабное ДТП в Полтавской области: на трассе столкнулись более 10 авто
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 02:54

В Польшу за 9000 евро: во Львовской области разоблачили схему выезда мужчин за границу

18 февраля 2025, 02:54
Читайте також українською мовою
фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

Житель Львовщины получил подозрение по факту организации незаконной переправки мужчин через госграницу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Делок за 9000 евро обещал выезд на автомобиле с водителем в Польшу через один из пунктов пропуска, без внесения сведений в соответствующую систему и контроль. Деньги клиент должен предоставить двумя частями: 6000 евро сразу, 3000 – непосредственно во время выезда.

Во время получения аванса 39-летнего организатора схемы задержали. Его заключили под стражу, с возможностью внесения залога.

Идет установление всего круга причастных к схеме лиц.

Напомним, утром 16 февраля на Закарпатье пограничники со стрельбой задержали двух мужчин, пытавшихся сбежать за границу.

граница задержание Львовская область побег от мобилизации побег за границу
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
В Харьковской области пограничники уничтожили бронетехнику и пушки россиян
18 февраля 2025, 03:15
Жителя Киевщины будут судить за продажу жидкостей для курения
18 февраля 2025, 02:29
25 км пешком и 120 тыс. грн за "помощь": в Одесской области задержали группу беглецов за границу
18 февраля 2025, 02:03
С начала полномасштабной войны погибли 100 спасателей, – глава ГСЧС
18 февраля 2025, 01:50
В Мукачево задержали 52-летнего за развращение двух маленьких девочек
18 февраля 2025, 01:39
Во Львове мужчина во время ссоры выстрелил жене в голову
18 февраля 2025, 01:17
Силы обороны ликвидировали еще более 9 тысяч россиян
18 февраля 2025, 01:00
В Винницкой области полицейские спасли ребенка из ледяной ловушки на Вишенском озере
18 февраля 2025, 00:47
В Ровенской области поезд насмерть сбил человека
18 февраля 2025, 00:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »