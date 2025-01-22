фото: ГСЧС

В Черновцах спасатели вытащили тело мужчины из местного озера

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Вечером 20 января мужчина вышел на озеро и провалился под лед. Очевидцы вызвали спасателей.

Чрезвычайники поверхностно осмотрели водоем и обнаружили в озере верхнюю одежду и обувь. Через темное время суток поисковые работы были приостановлены.

Утром 21 января спасатели совместно со правоохранителями продолжили поиски. Около 09:40 в озере обнаружили тело мужчины, ориентировочно 40 лет. Его доставили на берег и передали полиции для выяснения личности и обстоятельств происшествия.

Напомним, вечером 19 января в Одесской области подростки застряли на кризисе посреди пруда. Им помогли спасатели.