Провалился под лед: в Черновцах спасатели искали в озере тело мужчины
В Черновцах спасатели вытащили тело мужчины из местного озера
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Вечером 20 января мужчина вышел на озеро и провалился под лед. Очевидцы вызвали спасателей.
Чрезвычайники поверхностно осмотрели водоем и обнаружили в озере верхнюю одежду и обувь. Через темное время суток поисковые работы были приостановлены.
Утром 21 января спасатели совместно со правоохранителями продолжили поиски. Около 09:40 в озере обнаружили тело мужчины, ориентировочно 40 лет. Его доставили на берег и передали полиции для выяснения личности и обстоятельств происшествия.
Напомним, вечером 19 января в Одесской области подростки застряли на кризисе посреди пруда. Им помогли спасатели.
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