В Киеве будут судить нотариуса, укравшей более миллиона гривен со счетов умерших людей

фото: полиция

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении частного нотариуса и ее сообщников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, нотариус присваивала наследственные средства клиентов, вводя их в заблуждение. Она получала информацию об остатке на счетах умерших, но наследникам сообщала гораздо меньшие суммы. Нотариус с тремя сообщниками присвоили более 1 млн грн, обманув двух женщин. Посредством поддельных документов фигуранты сняли со счетов умерших средства и поделили между собой.