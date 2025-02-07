В Киеве будут судить нотариуса, укравшей более миллиона гривен со счетов умерших людей
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении частного нотариуса и ее сообщников, которые мошенническим способом сняли более 1 млн гривен со счетов умерших
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, нотариус присваивала наследственные средства клиентов, вводя их в заблуждение. Она получала информацию об остатке на счетах умерших, но наследникам сообщала гораздо меньшие суммы. Нотариус с тремя сообщниками присвоили более 1 млн грн, обманув двух женщин. Посредством поддельных документов фигуранты сняли со счетов умерших средства и поделили между собой.
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