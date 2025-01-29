ВЛК во Львове работают в три смены: в чем причина

фото: armyinform

Военно-врачебные комиссии во Львове работают в три смены, привлекая всех резервных работников. Причина – наплыв людей

Об этом сообщил Львовский городской совет, передает RegioNews.

Там объясняют, очереди на прохождение ВВК в городе резко увеличились из-за того, что многие люди, которые имели статус ограниченно годных, затягивали до крайнего срока с прохождением комиссии.

Пройти военно-врачебную комиссию ограниченно пригодные должны до 5 февраля.

"Государством было предусмотрено 9 месяцев, чтобы все ограниченно пригодные прошли повторный осмотр ВВК на степень потери трудоспособности. Однако большинство не спешили проходить повторный осмотр в течение установленного времени и отсрочили свой визит до конца срока. Поэтому за последнее время фиксируем такой ажиотаж у наших городских ВВК", - отметили в горсовете.

По состоянию на сегодняшний день в целом по городу в электронной очереди на повторное прохождение ВВК находятся почти 700 военнообязанных лиц, ранее имевших статус ограниченно пригодных.

Для максимального предоставления услуг для работы привлекли основной и резервный состав комиссии.

Напомним, в Украине ограниченно пригодным для службы могут продлить срок для прохождения военно-врачебной комиссии.

Также в Украине заработали электронные направления на ВЛК. Его теперь можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через резерв+.

Эта функция, прежде всего, будет доступна для тех граждан, которые хотят пройти ВЛК добровольно.