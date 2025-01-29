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29 січня 2025, 09:37

ВЛК у Львові працюють у три зміни: в чому причина

29 січня 2025, 09:37
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фото: armyinform
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Військово-лікарські комісії у Львові працюють у три зміни, залучивши усіх резервних працівників. Причина - наплив людей

Про це повідомила Львівська міська рада, передає RegioNews.

Там пояснюють, черги на проходження ВЛК у місті різко збільшилися через те, що багато людей, які мали статус обмежено придатних зволікали до крайнього терміну з проходженням комісії.

Пройти військово-лікарську комісію обмежено придатні повинні до 5 лютого.

"Державою було передбачено 9 місяців, щоб усі обмежено придатні пройшли повторний огляд ВЛК на ступінь втрати працездатності. Однак, більшість заявників не поспішали проходити повторний огляд протягом встановленого часу і відтермінували свій візит до кінцевого терміну. Тому за останній час фіксуємо такий ажіотаж у наших міських ВЛК", - зазначили в міськраді.

Станом на сьогодні загалом по місту в електронній черзі на повторне проходження ВЛК перебувають майже 700 військовозобов’язаних осіб, які раніше мали статус обмежено придатних.

Для максимального надання послуг до роботи залучили основний та резервний склад комісії.

Нагадаємо, в Україні обмежено придатним для служби можуть продовжити термін для проходження військово-лікарської комісії.

Також в Україні запрацювали електронні направлення на ВЛК. Його тепер можна буде згенерувати за допомогою Єдиного державного реєстру призовників і отримати через застосунок Резерв+.

Ця функція передусім буде доступна для тих громадян, які хочуть пройти ВЛК добровільно.

Львів обмежено придатні військовозобовʼязані черги ВЛК
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