20:15  20 января
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
07:52  20 января
В Киеве три года подряд нет климатической зимы: какие это будет иметь последствия
11:08  20 января
В ДТП с квадроциклом во Львовской области погиб 8-летний мальчик
UA | RU
UA | RU
21 января 2025, 00:39

Киевлянин пытался выехать в Словакию за поддельными документами

21 января 2025, 00:39
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося уехать из страны за поддельными документами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Киевлянин следовал через пешеходный пункт пропуска вместе с 71-летним отцом. Мужчины утверждали, что едут в Словакию к родственникам.

В качестве основания для выезда из страны 42-летний мужчина предоставил документы о том, что его отец неизлечимо болен и нуждается в постороннем уходе.

Впрочем, пограничники установили, что документы поддельные. Они не соответствовали установленному образцу, к тому же они содержали ошибки.

Киевлянину отказали в пропуске через границу. Сообщения о нарушении направили в Нацполицию.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.

Словакия Закарпатье Киев выезд за границу побег за границу побег от мобилизации
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
В Харьковской области мужчина подорвался на боеприпасе
21 января 2025, 00:07
В полиции говорят, что Вячеслав Зинченко готовился к убийству Фарион по книгам ФСБ
20 января 2025, 23:44
На Закарпатье авто съехало с дороги и упало в реку
20 января 2025, 22:40
В одном из лицеев Ровенской области учитель избил ученика
20 января 2025, 21:55
На Черкащине эксначальник ТЦК хотел подкупить действующего руководителя, чтобы оформить отсрочку "клиентам"
20 января 2025, 21:20
Украина, Трамп и новый мировой порядок: будет ли окончание войны?
20 января 2025, 20:45
В Полтаве конфискуют квартиру стоимостью 2 млн грн, записанную на мать чиновника областного ТЦК
20 января 2025, 20:15
В Украине разоблачили компании, которые в обход санкций поставляли электронику для российских ракет и дронов
20 января 2025, 19:40
"Национальный кэшбек": бизнес призывает президента и правительство устранить искажение конкуренции
20 января 2025, 19:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Игорь Петренко
Юрий Богданов
Вадим Денисенко
Все блоги »