фото: ГПСУ

На Закарпатье на границе со Словакией остановили киевлянина, пытавшегося уехать из страны за поддельными документами

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Киевлянин следовал через пешеходный пункт пропуска вместе с 71-летним отцом. Мужчины утверждали, что едут в Словакию к родственникам.

В качестве основания для выезда из страны 42-летний мужчина предоставил документы о том, что его отец неизлечимо болен и нуждается в постороннем уходе.

Впрочем, пограничники установили, что документы поддельные. Они не соответствовали установленному образцу, к тому же они содержали ошибки.

Киевлянину отказали в пропуске через границу. Сообщения о нарушении направили в Нацполицию.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники задержали на речном участке трех мужчин, которые собирались попасть за границу через Тису.