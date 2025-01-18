В Житомирской области судили мужчину, который принял вручение повестки за шутку

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В Житомирской области до 3 лет тюрьмы свободы 39-летнего мужчины за уклонение от мобилизации после получения повестки

Об этом сообщается в приговоре Бердичевского горрайонного суда, передает RegioNews.

Согласно материалам дела, в июне 2023 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В октябре того же года он получил повестку, однако на службу не явился.

На суде мужчина заявил, что вины не признает. Он объяснил, что не понимает требований работников ТЦК. По его словам, он ухаживает за больной матерью – инвалидом II группы – и сам имеет ряд заболеваний. Однако документов, подтверждающих эти обстоятельства, он не предоставил и даже не оформлял их, поскольку, по его словам, не имеет на это времени. Мужчина также признал, что получил повестку, но принял ее как шутку.

Работник ТЦК сообщил, что обвиняемый упоминал об уходе за матерью, и ему было предоставлено время для оформления документов на отсрочку, но он этого не сделал. Вместо этого мужчина заявил, что у него нет времени на службу, потому что должен зарабатывать деньги.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК Украины и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области осудили "сына Бога", который отказался от мобилизации.