Под Львом легковушка переехала велосипедиста: пострадавший скончался
Смертельное ДТП произошло вечером 17 января вблизи села Новый Став Львовского района. Велосипедист скончался на месте происшествия
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
По предварительным данным, около 21:00 на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" легковушка Peugeot наехала на 49-летнего жителя Львовщины.
"В результате ДТП водитель двухколесного погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.
За рулем легковушки находился 31-летний житель Золочевского района.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Водителю автомобиля грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В ДТП погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.