фото: Нацполиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, около 21:00 на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" легковушка Peugeot наехала на 49-летнего жителя Львовщины.

"В результате ДТП водитель двухколесного погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находился 31-летний житель Золочевского района.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Водителю автомобиля грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В ДТП погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.