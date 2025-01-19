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19 января 2025, 12:05

Под Львом легковушка переехала велосипедиста: пострадавший скончался

19 января 2025, 12:05
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло вечером 17 января вблизи села Новый Став Львовского района. Велосипедист скончался на месте происшествия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По предварительным данным, около 21:00 на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" легковушка Peugeot наехала на 49-летнего жителя Львовщины.

"В результате ДТП водитель двухколесного погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находился 31-летний житель Золочевского района.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Водителю автомобиля грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В ДТП погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.

следствие авто авария Львовская область велосипед смертельное ДТП
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