Водителя, сбившего двух девушек на "зебре" в Виннице, взяли под стражу
В субботу, 18 января, Винницкий городской суд избрал меру пресечения 22-летнему парню, который 16 января сбил в Виннице двух 19-летних девушек
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и взял парня под стражу на 60 суток без определения размера залога.
Фигуранту грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 16 января в центре Винницы 22-летний водитель Mercedes сбил на переходе двух девушек. Пострадавших госпитализировали.
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