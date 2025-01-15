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В среду, 15 января, одно из укрытий во Львове оказалось закрытым во время воздушной тревоги

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Утром во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме по улице Ивана Франко.

"Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога", – отметили в полиции.

На месте правоохранители подтвердили полученную информацию. Укрытие действительно было закрыто, поэтому люди не могли попасть в безопасное место во время тревоги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия для привлечения их к ответственности.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.

Во Львовской области во время российской атаки утром 15 января были попадания в два объекта критической инфраструктуры.