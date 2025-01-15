09:11  15 января
Мошенник из Сум выманил миллионы гривен у волонтеров, выдавая себя за военного
08:47  15 января
После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции
17:45  15 января
Военный учет 17-летних призывников: Зеленский подписал закон
UA | RU
UA | RU
15 января 2025, 16:39

Закрытое укрытие во время тревоги во Львове: полиция открыла уголовное дело

15 января 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В среду, 15 января, одно из укрытий во Львове оказалось закрытым во время воздушной тревоги

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Утром во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о закрытом укрытии в доме по улице Ивана Франко.

"Именно в это время в городе продолжалась воздушная тревога", – отметили в полиции.

На месте правоохранители подтвердили полученную информацию. Укрытие действительно было закрыто, поэтому люди не могли попасть в безопасное место во время тревоги.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

Полицейские устанавливают лиц, ответственных за функционирование укрытия для привлечения их к ответственности.

Напомним, в ночь на 15 января российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 30 ракет и 47 дронов.

Во Львовской области во время российской атаки утром 15 января были попадания в два объекта критической инфраструктуры.

война Львов уголовное дело обстрелы укрытия тревога
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Военный учет 17-летних призывников: Зеленский подписал закон
15 января 2025, 17:45
Пожар в центре Киева: загорелся подземный кабельный коллектор
15 января 2025, 17:25
На Волыни в результате взрыва гранаты травмировались два человека
15 января 2025, 17:18
Китай нападет на Россию: демифологизация представлений о Поднебесной
15 января 2025, 16:40
Авиаудар по Краматорску: количество пострадавших выросло
15 января 2025, 16:22
Покровск на грани падения: бездействие командования ставит город под угрозу
15 января 2025, 16:18
Очередной заказ ФСБ: в Киеве задержали еще одну группу поджигателей машин
15 января 2025, 16:09
Воздушные силы показали кадры сбития российских дронов на Востоке
15 января 2025, 15:40
На Прикарпатье спасатели ликвидировали пожар после ракетного удара
15 января 2025, 15:17
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Каким будет курс доллара в 2025 году
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Все публикации »
Юрий Богданов
Александр Коваленко
Митрополит Эпифаний
Все блоги »