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15 січня 2025, 16:39

Зачинене укриття під час тривоги у Львові: поліція відкрила кримінальну справу

15 січня 2025, 16:39
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В середу, 15 січня, одне з укриттів у Львові виявилось зачиненим під час повітряної тривоги

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Зранку під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили інформацію щодо зачиненого укриття в будинку на вулиці Івана Франка.

"Саме у цей час у місті тривала повітряна тривога", – зазначили у поліції.

На місці правоохоронці підтвердили отриману інформацію. Укриття дійсно було зачинене, через що люди не могли потрапити у безпечне місце під час тривоги.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України.

Поліцейські встановлюють осіб, відповідальних за функціонування укриття з метою притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 15 січня російські війська здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО збили 30 ракет і 47 дронів.

У Львівській області під час російської атаки вранці 15 січня були влучання в два об'єкти критичної інфраструктури.

війна Львів кримінальна справа обстріли укриття тривога
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