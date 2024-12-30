Подозреваемый в убийстве Фарион называл себя "санитаром общества"

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18-летний Вячеслав Зинченко, подозреваемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, назвал себя "санитаром общества"

Об этом сообщает газета "Экспресс" со ссылкой на адвоката Наталью Романик, которая защищает интересы дочери Фарион - Софии Семчишин, передает RegioNews.

По словам юристки, фраза "Я санитар этого общества" была написана на русском языке в гаджете Зинченко до задержания.

Адвокат также рассказала, что подозреваемый гуглил "как убить человека и остаться незамеченным". Также, по ее словам, следователи выяснили, что Зинченко более 700 раз заходил на форум для владельцев оружия, умеющих его перерабатывать и которые любят оружие.

Адвокат отмечает, что доказательств против Зинченко достаточно, она считает, что следствие было справедливым.

Напомним, бывшую депутата Верховной Рады и преподавательницу Ирину Фарион убили выстрелом в голову 19 июля этого года. 25 июля по подозрению в совершении убийства задержан 18-летний студент из Днепра Вячеслав Зинченко.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Парень предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Также мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

Отметим, 13 ноября суд во Львове продлил меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко до 12 января.

26 декабря правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.