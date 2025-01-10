В квартире в центре Львова девять человек отравились угарным газом

фото: pixabay.com

В ночь на 10 января девять человек отравились угарным газом во Львове. Из них пятеро - дети

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты и ТРО Львовского городского совета, передает RegioNews.

Люди отравились в квартире по улице Князя Романа в центре Львова. Отравились четверо взрослых – женщины в возрасте 49, 41, 18 и 19 лет. А также пятеро несовершеннолетних девочек от 7 до 14 лет.

Госпитализировали девушек 18 и 19 лет, а также детей. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Аварийная бригада приостановила подачу газа в квартире.

Напомним, ранее в Прикарпатье семья отравилась угарным газом.