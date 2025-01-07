На Львовщине на трассе столкнулись грузовик и легковушка: есть пострадавшие
ДТП произошло 7 января около 00:15 вблизи города Броды Золочевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе "Киев-Чоп" столкнулись грузовик MAN и автомобиль Nissan.
В результате ДТП 34-летний водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
Смерть ребенка во время стоматологической операции в Тернополе: врачу избрали меру пресечения
07 января 2025, 19:13В Киеве разоблачили миллионные хищения на закупке "скорых"
07 января 2025, 18:44Нападение с ножом на сотрудника ТЦК в Днепре — в военкомате отреагировали
07 января 2025, 18:09Уроженку Луганщины будут судить за распространение информации об ВСУ
07 января 2025, 17:45На надувном каяке за границу: в Одесской области задержали 26-летнего беглеца
07 января 2025, 17:41Либо актуальный генплан, либо план пространственного развития. Громадам запретили использовать ДПТ для нового строительства
07 января 2025, 17:25Куда вложить тысячу долларов, чтобы увеличить капитал: эксперты делятся идеями
07 января 2025, 17:20Обстрелы в Херсонской области: двое погибших и почти два десятка раненых
07 января 2025, 17:18На Буковине отправили за решетку переправщика мужчин в Молдову
07 января 2025, 16:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год