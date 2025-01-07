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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе "Киев-Чоп" столкнулись грузовик MAN и автомобиль Nissan.

В результате ДТП 34-летний водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 6 января на Закарпатье авто вылетело в реку. Погибла женщина, ее тело унесло по течению.