"Быстрое решение" относительно войны в Украине: чего не понимает Запад

Самая большая ошибка западных аналитиков, а затем и тех, кого они консультируют, заключается в тезисе, что Путин может пойти на компромисс, если ему отдать часть Украины (чтоб он ею подавится)

Самая большая ошибка западных аналитиков, а затем и тех, кого они консультируют, заключается в тезисе, что Путин может пойти на компромисс, если ему отдать часть Украины (чтоб он ею подавится)

фото: российские СМИ

Но этот тезис в очередной раз выражает явное непонимание стратегических целей Кремля. Потому что она не в четырех оккупированных областях и в Крыму. Даже если бы современный мир решил, что история сдачи Судет Гитлеру – это исключение, а не правило.

Цель Москвы – увеличение геополитического влияния России (помните, "Россия больше не будет униженной") и серая, буферная зона, выстроенная между ней и Западной цивилизацией (в идеале – возвращение к двуполярному миру, где Россия – great again). И чтобы эта буферная зона проходила даже не по Украине, а, скажем, по территории Польши, Румынии, Венгрии, Словакии. По поводу последних двух эта зона уже очевидно "гибридизирована". Пояснять здесь не надо. Подобный формат отношений Путина устраивал бы с большей частью Европейского Союза, потому что это как "Варшавский договор-2", в котором Россия видит себя "направляющей и руководящей силой".

Вот почему "скорое решение" по Украине, о котором не написало только ленивое западное издание, на самом деле только дисклеймер (письменный отказ от ответственности за возможные последствия того или иного поступка). И надо констатировать: очевидное желание вернуться в 2022-й год преобладает аргументированное понимание, к чему может привести награждение, а не наказание режиму Путина.

И сколько бы об этом ни писали и ни говорили украинские аналитики, политики, журналисты – выглядит так, что мы пытаемся заставить западные общества и их элиты в конце концов "посмотреть вверх". А они фильм видели, но выводы не сделали. Потому что считают, что проблема преувеличена, а Путин уже не рискнет идти дальше. Наивные.

Поэтому у нас в 2025-м не такой уж широкий выбор методов продавливать свое. Представляю, как не хочется многое делать нынешнему Офису (например, заглядывать в глаза Трампу). Но другие методы – просьбы, ультиматумы, вымогательства – уже неэффективны. И хорошо, что в ОП начали это понимать. Поэтому нам придется становиться и мудрее, и хитрее одновременно. И наконец начинать строить свою стратегию - какой мы видим Украину и что нужно сделать, чтобы она стала такой.