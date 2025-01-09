В Полтаве мужчина погиб, упав из окна пятого этажа больницы
Событие произошло 8 января около 03:30 на территории одного из медучреждений Полтавы
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Из окна пятого этажа больницы выпал местный 81-летний мужчина. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.
Тело погибшего направили на судмедэкспертизу.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Напомним, 6 января в Одессе 16-летний юноша совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки.
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