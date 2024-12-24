Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?

После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности, областной центр все это время живет без полноценного самоуправления. И вся полнота власти в Чернигове теперь в руках назначенного Банковой главы городской военной администрации Дмитрия Брижинского

После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности, областной центр все это время живет без полноценного самоуправления. И вся полнота власти в Чернигове теперь в руках назначенного Банковой главы городской военной администрации Дмитрия Брижинского

фото: otg.cn.ua

Уходя в отставку, Александр Ломако заявил, что делает это под давлением руководства военной администрации, которая угрожала в противном случае погрузить город в хаос.

"Чиновники из военных администраций по указанию сверху взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с избранной должности. Мне передали простыми словами, если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос. И показали, что будет, если откажусь: срыв бюджета на 2025 год, полная остановка работы крупнейшей больницы города, остановка питания в учреждениях дошкольного образования, полная остановка общественного транспорта, ни копейки на ВСУ и многое другое. Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена – моя должность, я эту цену заплачу", – дословно сказал Александр Ломако.

Александр Ломако / фото: Telegram

Непростые ситуации в отношениях с органами местного самоуправления в Офисе президента – явление достаточно стабильное. После провальных для "Слуги народа" местных выборов 2020 Банковая по-разному пыталась заручиться лояльностью избранных населением руководителей городов – аргументы и тон разговора зависели, как правило, от влиятельности и популярности мэра. И, как правило, договориться получалось без вынесения конфликтов на публику. Но в Чернигове споры переросли в настоящий политический кризис, продолжавшийся более четырех лет.

Владислав Атрошенко, переизбранный осенью 2020 года городским головой Чернигова, в одном из интервью прямо заявил, что получил предложение выполнять функции мэра под флагом "Слуги народа", но категорически отказался. И с этого, по его словам, и начались его конфликты с Банковой. Отказ Атрошенко выглядел вполне логичным и морально оправданным – ведь жители города избрали его мэром не как представителя партии "Слуга народа", а как лидера региональной партии "Родной дом", и набрал он более 77% голосов избирателей. Возможно также, что остроты в начале конфликта добавил и тот факт, что впервые Владислав Атрошенко был избран мэром Чернигова в 2015 году от "Блока Петра Порошенко".

Так или иначе – предвоенные 2020 и 2021 годы отмечены постоянным давлением Офиса президента на органы местного самоуправления Чернигова и лично Владислава Атрошенко. Это происходило по традиционной схеме – постоянные обыски в коммерческих структурах так или иначе приближенных к Атрошенко, проверки чиновников городского совета, возбуждение десятков уголовных дел.

Владислав Атрошенко / фото: Facebook

Короткая пауза в противостоянии Банковой и Чернигова наступила с началом широкомасштабной агрессии россиян. Чернигов в первые месяцы был под постоянными обстрелами и угрозой оккупации. Но Атрошенко оставался в городе и возглавил организацию обороны города. Это, конечно, придало популярности и ему и его окружению. После того, как россиян из Черниговщины выгнали, президент Зеленский даже вручил Владиславу Атрошенко орден "За мужество" – именно за его действия во время российской военной угрозы. Но это совсем не означало, что острая неприязнь Банковой к главе Чернигова прошла.

В конце 2022 года по очень спорному с точки зрения юристов решению Яворивского суда Львовской области Владислава Атрошенко на год отстранили от исполнения обязанностей городского головы Чернигова. Его заместил однопартиец, секретарь городского совета Александр Ломако. Но конфликт разворачивался дальше. В феврале 2023 г. указом президента Зеленского в Чернигове образуется городская военная госадминистрация. После чего выяснение отношений между Офисом президента и городским самоуправлением приобретает еще и черты противостояния уже на уровне города – городской совет и мэрия обвиняли назначенную Банковой военную администрацию в посягательстве на функции самоуправления, а военная администрация обвиняла самоуправление в нежелании конструктивно сотрудничать. В частности, в финансовых вопросах – глава военной администрации настаивал, что для их решения достаточно согласования с ним, а горсовет – не нужен.

Здесь следует упомянуть, что введение военных администраций предусмотрено Законом Украины "О правовом режиме военного положения" и Законом Украины "О военно-гражданских администрациях" для обеспечения именно военных и оборонных потребностей городов. Большие полномочия они могут взять на себя в том случае, когда органы местного самоуправления отсутствуют или не могут эффективно выполнять свои функции. Поскольку Чернигов в 2023 году остался без законно избранного городского головы, формально создание черниговской городской военной администрации было оправдано. Хотя и не в полной мере, ведь в городе все равно продолжал полноценно работать городской совет, а исполнительную ветвь городских властей возглавил временный исполняющий обязанности городского головы секретарь совета Александр Ломако в полном объеме полномочий – все согласно закону.

Следовательно, правовых оснований считать органы самоуправления Чернигова недееспособными не было никаких, поэтому не было оснований и расширять полномочия военной администрации. Однако такие основания могли бы появиться, например, в случае постоянной невозможности провести сессию городского совета. И, почему-то, такие основания стали регулярно возникать – анонимные звонки о минировании помещения мэрии, задержания депутатов совета на блок-постах или под другими предлогами как раз в день сессии, вызовы депутатов в ТЦК и тому подобное. Заявление Александра Ломако об отставке стало кульминацией всех этих событий – городской совет под постоянным давлением утратил возможность нормально работать, следовательно, слова Ломако о риске, что город погрузится в хаос, были вовсе не аллегорией, а вполне реалистичным сценарием.

Политический кризис в Чернигове и его финал продемонстрировали, во-первых, отношение центральных властей к местному самоуправлению. Это отношение, очевидно, базируется на присущем нынешнему государственному руководству пониманию децентрализации и роли самоуправления в жизни общества в целом. Во-вторых, центральные власти показали, как они готовы разрешать споры с органами самоуправления.

Добавит ли это центральной власти электоральных преимуществ? Вопрос риторический. Тот же Владислав Атрошенко, при всей его неоднозначности, все же пользовался и пользуется сейчас очень высокой популярностью в Чернигове – более 77% голосов в 2020 году за него и более 50% мест в городском совете – у его партии "Родной дом". Отстранив их от управления городом, центральная власть в лучшем случае сохранит свои невысокие репутационные позиции среди черниговчан, а скорее всего и потеряет. Кроме того, методы, которыми центральная власть действовала в Чернигове, вполне могут помочь реанимации идеи создания политической силы, которая будет отстаивать достижения децентрализации и административной реформы – в частности, большей финансовой и экономической независимости городов от столицы. Люди на местах уже ощутили положительные последствия этой реформы, а значит, такая политсила будет иметь все основания рассчитывать на широкую популярность и поддержку. И она будет в оппозиции к Банковой. И это на фоне возможных выборов, о которых, несмотря на военное положение, в последнее время все чаще говорят политики и СМИ.