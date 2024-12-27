ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год

2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку наиболее заметных из них для Украины в уходящем году

2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку наиболее заметных из них для Украины в уходящем году

Усиление мобилизации

11 апреля 2024 г. Верховная Рада после нескольких месяцев обсуждений приняла закон об усилении мобилизации и уже вскоре его подписал президент Украины. 18 мая этот закон вступил в силу и согласно ему у всех военнообязанных мужчин было два месяца для того, чтобы обновить свои личные военно-учетные данные. Это можно было сделать тремя способами: обратиться к ТЦК непосредственно, прийти в ЦНАП или просто зарегистрироваться в системе "Резерв+". 16 июля, согласно закону об усилении мобилизации, истек 60-дневный срок обновления военно-учетных данных. В конце концов, уже 17 июля в Минобороны отрапортовали, что свои ВУД вовремя обновили более 4,6 млн украинцев, а более 3 млн из них обновлялись с помощью "Резерв+". Вместе с тем уже осенью украинцам начали массово присылать повестки заказным письмом с помощью "Укрпочты". Причем в постановлениях Кабмина выписано все так, что фактически военнообязанный автоматически получает повестку даже если он не пришел ее забирать в почтовое отделение. Если же не явиться в ТЦК по такой повестке, грозит штраф в размере от 17 до 25,5 тыс. грн, а в отдельных случаях ТЦК может обратиться в суд и уклонисту могут ограничить право управления транспортными средствами или вообще объявить в розыск. В октябре ТЦК начали устраивать массовые облавы в общественных местах, задерживая уклонистов. С тех пор фактически во всех городах страны появились пешие патрули, в которые входят как полицейские, так и работники ТЦК. Они проверяют у прохожих мужчин военно-учетные документы и в случае нарушения правил мобилизации доставляют в ТЦК, а украинцы уже назвали этот процесс "бусификацией", ведь обычно военнообязанных доставляют в бусах. В конце года в Минобороны заявили, что планируют реформировать территориальные центры комплектования, поскольку очень много жалоб от украинцев на эту структуру.

Нардепы-беглецы

Нардеп Артем Дмитрук был известен своей безграничной любовью к УПЦ МП и всячески защищал священников московского патриархата. В конце августа стало известно, что Дмитрук сбежал из Украины в Молдову, а оттуда в Италию. Впоследствии нардеп уже был замечен в Лондоне. Вместе с тем 25 августа Дмитруку был объявлено о подозрении за нападение на военного, которое он совершил в Киеве. По версии следствия, Дмитрук ударил военнослужащего по голове, из-за чего тот получил травмы средней тяжести. В свою очередь, как отмечают следователи, в Одессе Дмитрук, действуя группой лиц, напал на сотрудника правоохранительного органа, исполняющего служебные обязанности. Более того, Дмитрук даже пытался похитить оружие у правоохранителя. Сам нардеп еще перед тем, как покинул пределы Украины, убеждал, что ему угрожают, а еще "преследуют из-за убеждений". После побега нардепа ДБР подтвердило, что Дмитрук незаконно пересек границу Украины. В конце сентября Дмитрук сам сообщил, что он был задержан правоохранителями Великобритании. Мол, украинские власти требовали срочно экстрадировать его в Украину. Сам Дмитрук даже предстал перед судом в Лондоне, чтобы обжаловать запрос Украины на экстрадицию. В конце концов, по состоянию на конец 2024 года Дмитрук так и не был возвращен в Украину.

Артем Дмитрук. Фото: wikipedia.org

В сентябре за границу скрылся еще один нардеп от "Слуги народа" - Андрей Одарченко. По версии следствия в 2023 году, он пытался подкупить Мустафу Найема — в то время председателя Государственного агентства восстановления. После задержания Одарченко ВАКС назначил ему меру пресечения — содержание под стражей, но с правом залога в 15 млн грн. Впоследствии залог был внесен и нардеп оказался на свободе, но суд обязал его носить электронный браслет. Хотя, как потом выяснилось, органы внутренних дел не надевали этот браслет на подозреваемого Одарченко. 18 сентября стало известно, что нардеп скрылся из Украины. ВАКС издал постановление о его аресте. В ноябре Высший антикоррупционный суд заочно приговорил нардепа к 8 годам заключения.

Андрей Одарченко. Фото: wikipedia.org

ВСУ в Курской области

В начале августа 2024 года Украина начала военную операцию на территории Курской области. Причем сначала официальный Киев никак не комментировал это, ни подтверждая, ни опровергая, что именно украинские военные находятся на территории Курщины. Днем 6 августа многие российские телеграммы-каналы начали писать о том, что украинские военные прорвали границу и приближаются к городу Суджа. Через несколько дней в городе даже были уличные бои между украинскими военными и русскими солдатами. В конце концов, украинская армия полностью поставила под контроль Суджу, а бои переместились в другие населенные пункты, которые находятся ближе к Курску. Хотя украинские военные и публиковали много фото- и видеоматериалов из Суджи — у местных магазинов и на фоне знаков с названиями городов и сел, Украина только 12 августа, то есть почти через неделю, официально признала, что украинские войска частично заняли территорию Курской области. По состоянию на 12 августа россия официально признала, что не контролирует 28 населенных пунктов в Курской области, но такие ресурсы, как DeepState, называли количество более 40 населенных пунктов. В середине августа Украина контролировала уже почти 1 тыс. кв. км территории Курской области и тогда же была создана военная комендатура на территории, занятой украинскими военными. Тогда же в Офисе президента назвали главные цели Курской операции. Например, одна из главных - отодвинуть ракетные системы россии от границы с Сумской областью. Также Украина хотела продемонстрировать, что россия не контролирует ситуацию в приграничных областях. Однако одним из главных приоритетов Курской операции было то, чтобы перенести войну на территорию россии, чтобы местные жители начали общественную дискуссию о прекращении военных действий путиным. После этого в пророссийских телеграмм-каналах писали о том, что путин поставил военным задачу выбить украинскую армию из Курской области. Назывались даты – до конца осени, потом до конца 2024 года. В итоге, по состоянию на конец 2024 года украинская армия до сих пор крепко удерживает часть Курской области.

Громкие скандалы и роспуск МСЭК

В начале октября 2024 года в Хмельницкой МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия) разгорелся мощный скандал, который в конце концов стал спусковым крючком для дальнейшей ликвидации всей системы МСЭК в Украине. 4 октября в ГБР сообщили, что провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее сына, который в то время занимал одну из руководящих должностей в Пенсионном фонде Хмельницкой области. Силовики действовали в рамках уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, желающим уклониться от военной службы. Во время обысков ГБР нашло у Крупы и ее сына около 6 млн долларов наличными. К тому же в ее служебном кабинете обнаружили кучу поддельных документов и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. К тому же у Крупы и ее сына было 30 объектов недвижимости в Киеве, Львове и Хмельницком. Кроме того, в семье Крупы было 9 элитных авто, а еще им принадлежали корпоративные права почти на 50 млн грн и ресторанно-гостиничный комплекс на 3 тыс. кв. м в одном из парков Хмельницкого. И это еще не все. За рубежом у Крупы и ее сына также была недвижимость — в Турции, Австрии и Испании. Все это движимое и недвижимое имущество Крупа и ее сын не вносили в свои декларации. Татьяна Крупа была арестована, а позже суд отправил ее в СИЗО на 2 месяца с правом внесения залога в 500 млн грн. Впоследствии эта сумма была уменьшена до 300 млн грн, а затем и до 280 млн грн. Параллельно с этим пребывание в СИЗО было продлено до конца января 2025 года. Крупу уволили с должности главы Хмельницкой МСЭК.

Татьяна Крупа. Фото: Суспільне

Впоследствии силовики начали обыски у других руководителей областных МСЭК. Например, руководительницу Николаевской МСЭК подозревали в коррупционных схемах для военнообязанных. Во время обыска у нее обнаружили почти полмиллиона долларов и российский паспорт ее сына. Также ряд обысков был проведен в отделениях МСЭК в Волынской области.

В конце концов, все это привело к тому, что центральные власти решили вообще ликвидировать МСЭК по всей Украине. Это должно произойти до конца 2024 года. С 2025 года украинцам обещают полную цифровизацию процесса предоставления справок об инвалидности. Причем, это должно происходить абсолютно на всех этапах прохождения комиссий.

Финансовая поддержка Украины

Уходящий год позволил Украине получить гарантированную финансовую поддержку от Евросоюза на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов в рамках программы Ukraine Facility. Каждый год Украине должны предоставлять по 12,5 млрд евро, которые будут поступать в бюджет. В общем, именно эти ресурсы должны, в частности, частично покрывать дефицит украинского бюджета в последующие годы. К примеру, в 2025 году дефицит бюджета Украины составит почти 40 млрд долларов. Однако западные партнеры заверили, что поддержат Украину финансово, что закроет этот дефицит. Всего с начала полномасштабной войны Украине предоставлено более 100 млрд долларов финансовой помощи для расходов из государственного бюджета, а это — зарплаты бюджетникам, социальные нужды и т.д. Также Украине начали предоставлять транши от замороженных на западе активов россии. К примеру, в конце декабря 2024 года США предоставили 1 млрд долларов в этом качестве.

Запрет церквей УПЦ МП

В августе Верховная Рада проголосовала за закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". В сентябре этот закон вступил в силу и прекращает деятельность на территории Украины различных религиозных организаций, так или иначе связанных с русской православной церковью. Проще говоря, в Украине теперь запрещены религиозные организации, руководимые государством-агрессором. Для проверки религиозных организаций по сотрудничеству с УПЦ МП по закону будет действовать специальная экспертная комиссия — Государственная служба Украины по этнополитике и свободе слова. После того, как эта комиссия зафиксирует любое нарушение, такой религиозной организации выдадут предписание об устранении этих нарушений и в течение 9 месяцев это должно быть сделано. В случае игнорирования предписания Госслужба по вопросам этнополитики может подать на религиозную организацию-нарушителя иск в суд, а после этого будет решаться вопрос о запрете организации.

Истребители F-16 в Украине.

Летом Украина получила долгожданные истребители F-16, значительно усилившие украинскую армию в противостоянии с россиянами. Всего за последний год речь шла о том, что западные партнеры должны предоставить Украине почти 80 истребителей. Летом поступила первая партия самолетов и по разным данным она насчитывала около десятка F-16. В конце августа стало известно, что при отражении российской ракетной атаки разбился один из истребителей F-16. В начале декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия F-16 из Дании уже прибыла в Украину. В целом, все истребители от западных партнеров используются для сбивания российских ракет ради защиты населения и инфраструктурных объектов.