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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
07 января 2025, 09:00

Почему спецпредставитель Трампа Кит Келлог отложил свой визит в Киев до 20 января

07 января 2025, 09:00
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Представитель Трампа Кит Келлог отложил свой приезд в Киев как минимум до 20 января. Что это значит?
Представитель Трампа Кит Келлог отложил свой приезд в Киев как минимум до 20 января. Что это значит?
фото: AP Photo / Susan Walsh
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1. Я уже неоднократно говорил, Путин не собирается пока садиться за стол переговоров и выставил невозможное условие: Украина должна официально отказаться от своих территорий (сценарий Чехосовичской 1938 или послевоенной Финляндии).

2. Трамп, насколько я понимаю, ожидает: Украина даст сигнал, что готова отказаться от НАТО в обмен на расширенные гарантии безопасности. И это сейчас, как мне кажется, один из базовых переговорных принципов (де-факто, начало диалога с Путиным). Украина такой сигнал не дала.

3. Важно обратить внимание на позицию администрации Байдена, которая в последние дни своего правления резко подняла ставки в войне. В частности, стоит обратить внимание на наш удар по Усть-Луге (главной нефтегазовой перевалке РФ на Балтике). Практически год мы не били по этому порту. И не били по осторожности администрации Байдена, которая боялась, что такие удары могут увеличить цену на нефть. Надо посмотреть за тем, как дальше будут развиваться события, но наш последний удар – это, с одной стороны, сигнал россиянам о возможной эскалации. А с другой, у нас нет ответа на вопрос: для Трампа это путь к миру через эскалацию или пока нежелательный фактор, ведь пока мир и США не готовы к быстрому замещению российской нефти. Хотя страх возможного закрытия нефтяных доходов иногда может быть больше, чем само закрытие.

4. Мы должны иметь в виду, что анонсированная Трампом 10% пошлина на европейские товары сделает ряд европейских экономик банкротами. И продолжение нашей войны – это как раз сильная переговорная позиция ЕС с США. Это очень дразнящий момент и он не является свершившимся фактом, или тем более консенсусом для ЕС, но не учитывать его мы не можем. И не учитывать его не может и команда Трампа.

5. В интервью Фридману Зеленский предложил свой вариант переговорного процесса: сначала вырабатывается общая позиция США – Украина, а затем уже идут переговоры с Путиным. Вряд ли такой вариант переговоров сейчас готов безоговорочно поддержать в команде Трампа.

6. Пока вообще непонятно, как будет вестись диалог команды Трампа с Пекином. Сейчас мы слышим исключительно о "силовом" варианте. Но я повторю то, что говорил не раз: без Китая, уравнение формулы мира (заморозки) решается крайне сложно.

7. Следует обратить внимание на внутренние процессы в Украине, за которыми точно следят в команде Трампа.

В целом, отложение визита Келлога более чем логично, с точки зрения Трампа. Никаких быстрых решений при этих условиях нет, то нет и смысла ехать в Киев. Поэтому, все решения переносятся, как минимум, на февраль. Это понимают и в Москве. о том, что нужно принять простое решение и ампутировать ненужные территории будет базовым внутриукраинским нарративом полезных идиотов и российских консерв.

Но в команде Трампа понимают, что в феврале только ленивый критик Трампа не будет спрашивать: "А где решение вопроса Украины за один день". И, если не будет какой-то темы, которая заместит Украину, это заставит команду Трампа играть в скорые шахматы. Я остаюсь при мнении, что единственное, что есть две вещи, которые могут заставить Путина садиться за стол переговоров – нефтяные доходы и страх потерять поддержку Китая.

Дональд Трамп Украина РФ США война переговоры Кит Келлог
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