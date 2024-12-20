За любовь к РФ – тюрьма: промосковского попа на 5 лет бросили за решетку

Фото: пресс-центр СБУ

Как информирует пресс-центр Службы безопасности Украины, во время проповедей и общения с верующими протоиерей восхвалял президента Российской Федерации Владимира Путина и героизировал армию РФ, пытающуюся оккупировать нашу страну.

По информации СБУ, клирик надеялся, что российские войска в скором времени захватят не только Винницкую область, но и другие регионы центральной части Украины.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления протоиерея и в августе этого года сообщили ему о подозрении.

В Службе безопасности Украины в ходе экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности настоятеля храма в пользу Российской Федерации.

В СБУ отметили, что с учетом сотрудничества со следствием суд признал клирика виновным по частям 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). По решению суда протоиерея приговорили к пяти годам лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ разоблачили священнослужителя одного из храмов Одесской епархии УПЦ МП, который открыто поддерживал российскую агрессию и разжигал вражду среди верующих.