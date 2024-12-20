21:51  19 декабря
В Виннице отец одного из учеников лицея ударил учителя: за дело взялась полиция
02:24  20 декабря
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
01:30  20 декабря
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2024, 03:40

Во Львове жители многоэтажки взбунтовались против установки пандуса для военного

20 декабря 2024, 03:40
Читайте також українською мовою
фото: Общественное
Читайте також
українською мовою

Во Львове возник конфликт между жителями многоэтажки и семьей военнослужащего Сергея Власова, потерявшего обе ноги в результате ранения из-за пандуса у подъезда дома.

Об этом пишет "Общественное", передает RegioNews.

Сергей Власов принимает участие в войне с 2014 года, ушел воевать добровольцем. В сентябре 2023 года получил ранение в Донецкой области, из-за чего потерял обе ноги. Ему установили протезы, после чего мужчина вернулся на службу.

Поскольку постоянно ходить на протезах тяжело, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус к подъезду на улице Выговского, где он живет.

Мужчина объяснил, что постоянно передвигаться на протезах очень трудно. К примеру, по квартире он перемещается исключительно на колесном кресле. Ему хотелось бы совершать прогулки по городу, передвигаясь на колесном кресле.

Но когда пандус начали устанавливать, это стало причиной недовольства среди соседей. Люди угрожали, что если пандус останется, они его спилили болгаркой. Также жители дома жаловались на размер пандуса. Мол, будет мешать заносить мебель в подъезд.

На конфликт отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что требования доступности соблюдены, а пандус отвечает техническим стандартам.

"Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в колесное кресло и проехаться по тем пандусам, которые вы считаете нормальными для себя", — написал он.

Напомним, ранее в городе Рожище на Волыни водитель маршрутного автобуса отказался везти военнослужащего.

Львов ветераны Садовый Андрей Иванович инвалидность инклюзивность
Во Львове из-за электрочайника едва не сгорела квартира: пострадал 18-летний парень
18 декабря 2024, 16:45
Под Львовом столкнулись легковушка, автопоезд и микроавтобус с пассажирами: 7 человек погибли, 3 травмированы
15 декабря 2024, 10:30
В общежитии одного из львовских вузов студентка передозировалась таблетками, девушка скончалась
13 декабря 2024, 13:28
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
В Новосибирске сожгли российские топливозаправщики: в ГУР рассказали подробности
20 декабря 2024, 04:40
В Николаевской области взяли под стражу пьяного водителя, сбившего двух женщин-пешеходов
20 декабря 2024, 04:00
Россияне ударили баллистикой по жилому дому в Кривом Роге: пострадали 5 горожан
20 декабря 2024, 03:00
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
20 декабря 2024, 02:24
Исторический бой Усик – Фьюри: когда и где смотреть
20 декабря 2024, 01:30
Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов достали ребенка и мужчину
20 декабря 2024, 00:55
В Черновцах жестоко избили подростка в общежитии колледжа
20 декабря 2024, 00:19
Лысак показал, как на Днепропетровщине строятся фортификации
19 декабря 2024, 23:34
В Киеве разоблачили нотариуса и его помощников, подделавших 2000 официальных документов
19 декабря 2024, 22:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »