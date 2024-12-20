Во Львове жители многоэтажки взбунтовались против установки пандуса для военного

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Во Львове возник конфликт между жителями многоэтажки и семьей военнослужащего Сергея Власова, потерявшего обе ноги в результате ранения из-за пандуса у подъезда дома.

Об этом пишет "Общественное", передает RegioNews.

Сергей Власов принимает участие в войне с 2014 года, ушел воевать добровольцем. В сентябре 2023 года получил ранение в Донецкой области, из-за чего потерял обе ноги. Ему установили протезы, после чего мужчина вернулся на службу.

Поскольку постоянно ходить на протезах тяжело, военный обратился в Железнодорожную районную администрацию с просьбой установить пандус к подъезду на улице Выговского, где он живет.

Мужчина объяснил, что постоянно передвигаться на протезах очень трудно. К примеру, по квартире он перемещается исключительно на колесном кресле. Ему хотелось бы совершать прогулки по городу, передвигаясь на колесном кресле.

Но когда пандус начали устанавливать, это стало причиной недовольства среди соседей. Люди угрожали, что если пандус останется, они его спилили болгаркой. Также жители дома жаловались на размер пандуса. Мол, будет мешать заносить мебель в подъезд.

На конфликт отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что требования доступности соблюдены, а пандус отвечает техническим стандартам.

"Если кому-то не нравится пандус, его размер или наличие, рекомендую сесть в колесное кресло и проехаться по тем пандусам, которые вы считаете нормальными для себя", — написал он.

Напомним, ранее в городе Рожище на Волыни водитель маршрутного автобуса отказался везти военнослужащего.