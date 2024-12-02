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Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На дороге столкнулись автомобили Volksvagen Tuaran и Kia Sorento.

В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы: водители обоих авто – мужчины 47 и 30 лет, пассажирки Kia Sorento – двухлетняя девочка и 30-летняя женщина, а также пассажиры Volksvagen Tuaran – 19-летний и 21-летний юноши.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 1 декабря в Винницкой области Mercedes вылетел в кювет и перевернулся. Погибли три человека, среди пострадавших – два ребенка.