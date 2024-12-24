В Украину пытались ввезти произведенную в РФ Казанскую икону Божией Матери
В пункте пропуска на Львовщине пограничники совместно с таможенниками обнаружили Казанскую икону Божией Матери
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Ввезти икону в Украину пытался 24-летний уроженец Сумщины. Мужчина якобы забрал икону в Нидерландах и должен был доставить в Киев.
Икону размером 55 на 115 см обнаружили среди личных вещей в багажном отсеке авто Mercedes.
Таможенники изъяли находку и составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе задержали внедорожник, начиненный контрабандной техникой Apple.
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