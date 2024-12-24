В Україну намагались ввезти вироблену в РФ Казанську ікону Божої Матері
У пункті пропуску на Львівщині прикордонники спільно з митниками виявили Казанську ікону Божої Матері
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Ввезти ікону в Україну намагався 24-річний уродженець Сумщини. Чоловік нібито забрав ікону в Нідерландах та мав доставити в Київ.
Ікону розміром 55 на 115 см виявили серед особистих речей в багажному відсіку авто Mercedes.
Митники вилучили знахідку та склали протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на кордоні затримали позашляховик, начинений контрабандною технікою Apple.
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