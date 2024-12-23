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У пунктах пропуску "Грушів" та "Краківець" на Львівщині прикордонники затримали дві пари, які уклали фіктивні шлюби для виїзду за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

У першому випадку з країни намагались виїхати 33-річний чоловік із Полтави та 39-річна жителька Полтавської області. Жінка має інвалідність, що дає її "чоловікові" право на виїзд за кордон. Пара заявила, що їде в Австрію до товариша чоловіка, але під час перевірки не змогла відповісти на прості запитання про своє подружнє життя.

У другому випадку 38-річний чоловік із Івано-Франківщини та 33-річна жінка з Хмельниччини також хотіли виїхати за аналогічною схемою. Вони стверджували, що їдуть у гості до тещі, але плуталися у відповідях про знайомство та спільне життя.

Обох чоловіків через кордон не пропустили. Правдивість їхніх стосунків та мотиви одруження тепер перевірятимуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикордонники викрили псевдоподружжя із Сумщини. Молодик за фіктивний шлюб запропонував дівчині відпочинок у Туреччині та 4000 доларів.