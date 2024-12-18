фото: ГПСУ

В пункте пропуска на Львовщине пограничники разоблачили псевдосупругов из Сумщины

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Чтобы выехать из страны и попасть в Турцию, 22-летний парень заключил брак с 23-летней девушкой со II группой инвалидности.

Сначала пара утверждала, что едут навестить мать "жениха". Однако когда девушка поняла, что за такой план ей грозит уголовная ответственность, призналась, что брак фиктивный. За услугу парень обещал заплатить ей 3-4 тысячи долларов после пересечения границы, а также пообещал бесплатный отдых в Турции в гостях у его матери.

Дополнительно выяснилось, что "новоиспеченный" муж является близким другом предыдущего мужа девушки. Чтобы избежать подозрений, пара договорилась пересекать границу через два месяца после регистрации брака.

Сообщение о правонарушении направлено в Нацполицию.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили двух парней на переправке уклонистов через границу.