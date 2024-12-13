В Полтавской области поезд сбил женщину
Происшествие случилось 11 декабря около 16:30 на промежуточной железнодорожной станции "Ромны-Гадяч" в селе Петровка-Роменская Миргородского района
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Локомотив задел 68-летнюю местную жительницу, которая двигалась вдоль железнодорожного пути. Травмированную женщину госпитализировали, ей оказывают необходимую медпомощь.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 10 декабря в Одессе под колесами пассажирского поезда погиб мужчина. Личность погибшего устанавливается.
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