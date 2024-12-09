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09 декабря 2024, 13:48

На выезде из Украины задержали женщину, которую разыскивали из-за взяточничества

09 декабря 2024, 13:48
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фото: dpsu.gov.ua
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Пограничники Львовской области задержали в пункте пропуска на выезд из страны женщину, которая находилась в розыске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Женщину обнаружили в пункте пропуска "Рава-Русская". Данные гражданки Украины 1984 года рождения содержались в базе лиц, находящихся в розыске. В отношении женщины открыто производство по статье Уголовного кодекса "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Как отмечают в пограничном ведомстве, около шести месяцев назад один из судов в Волынской области вынес решение о розыске и задержании женщины.

"Из пункта пропуска разыскиваемая выбыла в сопровождении сотрудников Нацполиции, которым гражданку передали для дальнейших правовых действий", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее во Львовской области задержали участника международного наркосиндиката, которого 6 лет разыскивал Интерпол.

взятка граница Львовская область Госпогранслужба
На Львовщине задержали участника международного наркосиндиката, которого 6 лет разыскивал Интерпол
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