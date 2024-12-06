На границе с Румынией пограничники изъяли более 2000 чемоданов
Вечером 4 декабря из-за пункта пропуска на Буковине пытались перевезти контрабанду чемоданов
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Грузовиком из Румынии возвращался 37-летний украинец. Во время досмотра автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили незадекларированные товары – 2250 чемоданов разных форм и размеров.
Общая стоимость товара составляет более 850 тысяч гривен.
Чемоданы изъяли установленным порядком, составлен соответствующий протокол.
Напомним, ранее на границе с Польшей задержали контрабанду брендовой обуви и сумок на 500 тысяч гривен.
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