фото: ГПСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Грузовиком из Румынии возвращался 37-летний украинец. Во время досмотра автомобиля пограничники совместно с таможенниками обнаружили незадекларированные товары – 2250 чемоданов разных форм и размеров.

Общая стоимость товара составляет более 850 тысяч гривен.

Чемоданы изъяли установленным порядком, составлен соответствующий протокол.

Напомним, ранее на границе с Польшей задержали контрабанду брендовой обуви и сумок на 500 тысяч гривен.