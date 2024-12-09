На виїзді з України затримали жінку, яку розшукували через хабарництво

фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники на Львівщині затримали у пункті пропуску на виїзд з країни жінку, яка перебувала у розшуку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Жінку виявили у пункті пропуску "Рава-Руська". Дані громадянки України 1984 року народження містилися у базі осіб, яких перебувають у розшуку. Щодо жінки відкрите провадження за статтею Кримінального кодексу "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Як зазначають у прикордонному відомстві, близько шести місяців тому один з судів у Волинській області виніс ухвалу щодо розшуку та затримання жінки.

"З пункту пропуску розшукувана особа вибула у супроводі співробітників Нацполіції, яким громадянку передали для подальших правових дій", - додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол.