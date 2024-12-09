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09 грудня 2024, 13:48

На виїзді з України затримали жінку, яку розшукували через хабарництво

09 грудня 2024, 13:48
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фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники на Львівщині затримали у пункті пропуску на виїзд з країни жінку, яка перебувала у розшуку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Жінку виявили у пункті пропуску "Рава-Руська". Дані громадянки України 1984 року народження містилися у базі осіб, яких перебувають у розшуку. Щодо жінки відкрите провадження за статтею Кримінального кодексу "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

Як зазначають у прикордонному відомстві, близько шести місяців тому один з судів у Волинській області виніс ухвалу щодо розшуку та затримання жінки.

"З пункту пропуску розшукувана особа вибула у супроводі співробітників Нацполіції, яким громадянку передали для подальших правових дій", - додали у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, раніше на Львівщині затримали учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол.

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