фото: facebook.com/LVcustomsUA

Таможенники остановили иностранца, пытавшегося ввезти в Украину через Рава-Русскую, российские рубли и другую незадекларированную иностранную валюту

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Гражданин Молдовы был остановлен в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенное", он прибыл туда на Opel Movano.

Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "зеленый коридор", но при осмотре авто таможенники обнаружили среди личных вещей водителя не задекларированную наличность: 3 350 евро, 80 тыс. русских рублей и более 19 тыс. долларов США.

По этому факту был составлен админпроткол.

Напомним, ранее на пункте пропуска "Шегини-Медика" на Львовщине таможенники обнаружили автомобиль Volkswagen Crafter под управлением 37-летнего гражданина Польши, перевозившего контрабанду брендовой обуви и сумок.