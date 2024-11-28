На Львовщине телега с лошадьми съехала в кювет и перевернулась: водитель погиб
Смертельное ДТП произошло во вторник днем, 26 ноября, в Шептицком районе. Водитель телеги скончался на месте
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.
Следователи установили, что около 12:30 на автодороге между селами Узловое и Павлов телега с лошадьми съехала в кювет и перевернулась.
"От полученных в результате ДТП травм водитель подводы погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.
Подводой управлял 60-летний местный житель. Правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, во Львовской области кроссовер Dodge Journey упал в котлован, опрокинулся и загорелся. В результате ДТП 68-летний водитель и его 51-летний пассажир погибли на месте.
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