Во Львове пьяный мужчина побил медика и водителя "скорой"

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Происшествие случилось 23 октября около 22:25 на улице Стрыйской во Львове

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Медики приехали по вызову к местной жительнице. Когда они оказывали женщине помощь, ее пьяный 29-летний муж, который был пьян, начал конфликт и побил фельдшера и водителя "скорой". В дальнейшем у них диагностировали кровоподтеки и ушибы.

В полиции открыли уголовное производство. Мужчине грозит до года исправительных работ.

Досудебное расследование продолжается, назначены экспертизы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области полицейский застрелил парня, который напал на него с топором.