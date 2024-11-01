Суд во Львове наказал штрафом врача, требовавшего взятку от военного

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Соответствующий приговор вынес Лычаковский районный суд Львова в октябре 2024 года, передает RegioNews.

Как указывается в материалах суда, врач-нарколог требовал 5 тысяч долларов у военнослужащего за влияние на руководство ВВК, в которое он входил. За взятку ВВК должна признать военного непригодным к службе с исключением из военного учета.

При этом врач угрожал, что если мужчина не даст ему взятку, его признают ограниченно годным к службе.

После передачи взятки врача-нарколога задержали правоохранители. На суде свою вину он признал.

Судья исследовал все материалы и назначил врачу наказание в размере 34 тыс. грн. Также суд обязал обвиняемого уплатить 16,6 тыс. грн. процессуальных расходов.

Напомним, 29 октября правоохранители сообщили, что разоблачили группу врачей в Одессе, которые помогали здоровым мужчинам призывного возраста получать меддокументы, что позволяло МСЭК признавать их непригодными к службе. По делу было проведено 28 обысков.