20:24  18 июня
В ДТЭК назвали количество домов в Киеве, которым не выключают свет
19:19  18 июня
В Раде заговорили о еще одном снижении мобилизационного возраста в Украине
19:51  18 июня
На Запорожье российская авиабомба попала в центр села и не сдетонировала
UA | RU
UA | RU
19 июня 2024, 00:22

Полицейские на Львовщине насмехались над мужчиной, которого везли в ТЦК, за что получили наказание

19 июня 2024, 00:22
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Двое сотрудников отделения полиции в городе Турка во Львовской области доставили в Самборский ТЦК и СП мужчину в резиновых сапогах. Они сняли видео и насмехались над мужчиной. Видео разлетелось соцсетями, а двое горе-полицейских были отстранены от службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

"Во Львовской области за нарушение правил этического поведения полицейским руководством назначено служебное расследование. На время его проведения два сотрудника одного из территориальных подразделений полиции Львовщины отстранены от исполнения должностных обязанностей", – сообщили в полиции.

В полиции также отметили, что "оценка действиям полицейских, не соблюдающих нормы делового вещания и профессиональной этики, позволили себе пренебрежительное отношение к гражданину, будет предоставлена по результатам расследования".

Как видно из обнародованного 18 июня в Telegram-каналах видео, двое полицейских сняли видео у здания местного ТЦК в Самборе. Один из них рассказал, что они как раз сопровождали туда двоих мужчин. Далее полицейские насмехаются над одним из мужчин, который находится во дворе ТЦК и обут в резиновые сапоги.

"В гумаках воин...", - комментирует полицейский. При этом он употребляет нецензурную брань, далее оба громко смеются над мобилизованным.

По информации ZAXID.NET, видео снимали сотрудники турковского отделения Самборского райотдела полиции – инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Иван Гурин и Андрей Лило.

Напомним, ранее в городе Яворов Львовской области работника ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей ударили тяжелым предметом по голове.

Львовская область ТЦК полиция видео
В Чернигове полицейский автомобиль сбил 18-летнюю девушку
18 июня 2024, 22:02
На Запорожье российская авиабомба попала в центр села и не сдетонировала
18 июня 2024, 19:51
В Днепре подростки по заказу российских спецслужб подожгли автомобиль ТЦК: их задержали
18 июня 2024, 17:57
Все новости »
17 июня 2024
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Несмотря на войну, туристический сезон в Украине в разгаре, ведь большинство комплексов отдыха, скажем, на западе Украины, забронированы чуть ли не до конца лета. Конечно, из-за мобилизационных меропр...
13 июня 2024
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Отключение электроэнергии снова внесло коррективы в жизнь украинцев. Конечно, все это подтолкнуло население к поиску вариантов, как улучшить бытовые условия в отсутствие света. Кто-то покупает генерат...
07 июня 2024
Как привести россию в чувства и почему присутствие Байдена необязательно. Политолог Игорь Рейтерович – о Саммите мира в Швейцарии
В преддверии первого Саммита мира в Швейцарии (15-16 июня) политолог Игорь Рейтерович рассказал в интервью RegioNews, чего ожидать Украине от этого международного мероприятия, когда на него смогут при...
31 мая 2024
Стоит ли бежать в обменники: что происходит с курсом доллара и упадет ли он назад
Последние две недели оказались достаточно турбулентными для украинской гривны. Если в середине мая доллар можно было приобрести менее чем за 40 грн., то сейчас он стоит минимум 41 грн и есть еще тенде...
Благотворительность для уклонистов: в Тернополе заблокировали схему уклонения от мобилизации
19 июня 2024, 01:14
В Кривом Роге 23-летний парень подорвал на улице гранату: есть пострадавшие
19 июня 2024, 00:46
В Киеве на Северном мосту произошло тройное ДТП
18 июня 2024, 23:12
В Черкассах из окна многоэтажки выпал мужчина
18 июня 2024, 22:43
В Чернигове полицейский автомобиль сбил 18-летнюю девушку
18 июня 2024, 22:02
В Житомирской области произошла серьезная авария на трассе, движение в направлении Киева осложнено
18 июня 2024, 21:36
В Киеве из-за отключения электричества люди застряли на смотровом колесе
18 июня 2024, 21:27
Убийство полицейского в Винницкой области: подозреваемым продлили меру пресечения
18 июня 2024, 21:16
В Черкассах взорвался генератор, вспыхнул пожар
18 июня 2024, 20:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Отдых летом: сколько стоит поехать на море и полюбоваться горами на западе Украины
Жизнь со светом: сколько нужно выложить за генератор, павербанк и зарядную станцию
Все публикации »
Иван Киричевський
Константин Машовец
Ольга Ярхо
Все блоги »