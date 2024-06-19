Полицейские на Львовщине насмехались над мужчиной, которого везли в ТЦК, за что получили наказание

скриншот с видео

Двое сотрудников отделения полиции в городе Турка во Львовской области доставили в Самборский ТЦК и СП мужчину в резиновых сапогах. Они сняли видео и насмехались над мужчиной. Видео разлетелось соцсетями, а двое горе-полицейских были отстранены от службы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

"Во Львовской области за нарушение правил этического поведения полицейским руководством назначено служебное расследование. На время его проведения два сотрудника одного из территориальных подразделений полиции Львовщины отстранены от исполнения должностных обязанностей", – сообщили в полиции.

В полиции также отметили, что "оценка действиям полицейских, не соблюдающих нормы делового вещания и профессиональной этики, позволили себе пренебрежительное отношение к гражданину, будет предоставлена по результатам расследования".

Как видно из обнародованного 18 июня в Telegram-каналах видео, двое полицейских сняли видео у здания местного ТЦК в Самборе. Один из них рассказал, что они как раз сопровождали туда двоих мужчин. Далее полицейские насмехаются над одним из мужчин, который находится во дворе ТЦК и обут в резиновые сапоги.

"В гумаках воин...", - комментирует полицейский. При этом он употребляет нецензурную брань, далее оба громко смеются над мобилизованным.

По информации ZAXID.NET, видео снимали сотрудники турковского отделения Самборского райотдела полиции – инспекторы сектора реагирования патрульной полиции Иван Гурин и Андрей Лило.

Напомним, ранее в городе Яворов Львовской области работника ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей ударили тяжелым предметом по голове.