В Чернигове полицейский автомобиль сбил 18-летнюю девушку

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В Чернигове устанавливаются обстоятельства ДТП с участием полицейского автомобиля, в результате инцидента пострадала 18-летняя девушка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черниговской области.

"18 июня в городе Чернигов на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского, который был за рулем служебного авто. Правоохранитель допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая на самокате пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в полиции.

Девушку доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

По факту ДТП назначено проведение служебного расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 7-летний ребенок попал под колеса автомобиля.