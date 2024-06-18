В Днепре подростки по заказу российских спецслужб подожгли автомобиль ТЦК: их задержали

фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции задержали группу злоумышленников, которые по заказу спецслужб РФ готовили поджоги автомобилей военнослужащих ТЦК и СП в Днепре. Среди фигурантов - двое 17-летних юношей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу СБУ.

Для поджога фигуранты планировали применить самодельные коктейли Молотова. Они искали паркинги, на которых военнослужащие покидают свои автомобили. Полученные координаты и цели на поджог злоумышленники должны были согласовать со своим российским куратором.

По данным следствия, подозреваемые успели поджечь один из автомобилей. В то же время, СБУ совместно с полицией сорвали дальнейшие их планы.

"Как установило расследование, злоумышленниками оказались четверо местных жителей, двоим из них – 17 лет. В поле зрения агрессора они попали в начале лета этого года из-за своей активности в одном из Телеграмм-каналов, где искали легкий заработок", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для маскировки транзакций денежный перевод должен поступить на банковскую карточку, оформленную на подставное лицо.

Кроме того, фигураты получили от спецслужб РФ задачу распространять на городских зданиях дискредитирующие сотрудников ТЦК надписи. Такими указаниями оккупанты пытались создать "медийную картинку" для российских СМИ о наличии антиукраинского подполья на Днепропетровщине.

Во время обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, самодельную зажигательную смесь и банковскую карту, на которую поступали российские деньги.

Задержанным сообщили о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Все злоумышленники находятся под стражей.

Напомним, на прошлой неделе в Одессе разоблачили подростков, подозреваемых в поджоге автомобилей военнослужащих. Младшему из них 13 лет.