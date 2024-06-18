фото: Facebook

В городе Яворов Львовской области работника ТЦК и СП при исполнении служебных обязанностей ударили тяжелым тупым предметом по голове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в Facebook.

По информации военкомата, их сотрудник, на которого совершили нападение, принимал участие в боевых действиях в Николаевской области в марте 2022 года, но после того, как получил ранение, его перевели на службу в районном ТЦК Львовской области.

В понедельник, 17 июня, этот работник, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц на него напали – неизвестный ударил военного тяжелым тупым предметом по голове.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Отмечается, что нападавшего нашли и задержали.

"Обращаемся ко всем военнообязанным гражданам Украины. Нет смелости присоединиться к ВСУ – имейте хотя бы совесть и лицо об этом молчать. Нет ума молчать – не смейте поднимать руку на наших героев", — заявили во Львовском ТЦК.

Напомним, в начале июня мужчина напал на сотрудника ТЦК в центре Киева. Нападавшего задержали.