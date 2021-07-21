09:37  21 июля
В Украине снова существенно увеличилось новых больных коронавирусом
09:11  21 июля
На Житомирщине поезд сбил священника и женщину-поводыря
17:33  21 июля
Война на Донбассе: боевики дважды открывали огонь, в ВСУ без потерь
UA | RU
UA | RU
21 июля 2021, 14:03 1041

Во Львове сын убил мать

21 июля 2021, 14:03 1041
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во Львове на улице Днепровской 20 июля 25-летний сын убил 48-летнюю мать

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области, пишет RegioNews.

По данным следствия, трагедия произошла в одной из квартир в 2:30 час. Там между сыном и его 48-летней мамой произошел бытовой конфликт. Тогда молодой человек начал жестоко избивать женщину. Он получил травмы потерпевшая скончалась.

В прессслужбе прокуратуры Львовской области добавили, что молодой человек на момент совершения преступления был нетрезв.

Парня задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство матери мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Луцке мужчину подозревают в убийстве жены и дочери.

Украина криминал Львов убийство полиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram