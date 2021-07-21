Во Львове сын убил мать
Во Львове на улице Днепровской 20 июля 25-летний сын убил 48-летнюю мать
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области, пишет RegioNews.
По данным следствия, трагедия произошла в одной из квартир в 2:30 час. Там между сыном и его 48-летней мамой произошел бытовой конфликт. Тогда молодой человек начал жестоко избивать женщину. Он получил травмы потерпевшая скончалась.
В прессслужбе прокуратуры Львовской области добавили, что молодой человек на момент совершения преступления был нетрезв.
Парня задержали. Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За убийство матери мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Луцке мужчину подозревают в убийстве жены и дочери.
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