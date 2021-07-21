У Львові син вбив матір

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У Львові на вулиці Дніпровській 20 липня 25-річний син вбив 48-річну матір

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області, пише RegioNews.

За даними слідства, трагедія сталась в одній із квартир о 2:30 год. Там між сином та його 48-річною мамою стався побутовий конфлікт. Тоді молодик почав жорстоко бити жінку. Він отриманих травм потерпіла померла.

У пресслужбі прокуратури Львівської області додали, що молодик на момент вчинення злочину був нетверезим.

Хлопця затримали. Йому оголосили про підозру за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За вбивство матері чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку чоловіка підозрюють у вбивстві дружини та доньки.