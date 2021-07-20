Зарубил топором: в Луцке мужчину подозревают в убийстве жены и дочери
В Луцке задержали 62-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству своих жены и дочери
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на полицию Волыни.
К правоохранителям в 7:15 утра обратилась соседка семьи, которая и сообщила об убийстве в соседней квартире. На место выехали патрульные.
В квартире на которую указала соседка правоохранители обнаружили тела женщин 56 и 22 лет, матери и дочери. На месте задержали мужчину. По предварительным данным, для убийства родных он использовал топор.
Сейчас решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения и объявлении подозрения.
Напомним, недавно в Мариуполе арестовали хулигана, который с топором совершил погром в супермаркете.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Аваков ушел: чем запомнился министр-рекордсмен, и как его отставка изменит политическую конфигурацию в стране