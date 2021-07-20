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20 июля 2021, 11:58 1813

Зарубил топором: в Луцке мужчину подозревают в убийстве жены и дочери

20 июля 2021, 11:58 1813
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Фото: Нацполіція
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В Луцке задержали 62-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству своих жены и дочери

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на полицию Волыни.

К правоохранителям в 7:15 утра обратилась соседка семьи, которая и сообщила об убийстве в соседней квартире. На место выехали патрульные.

В квартире на которую указала соседка правоохранители обнаружили тела женщин 56 и 22 лет, матери и дочери. На месте задержали мужчину. По предварительным данным, для убийства родных он использовал топор.

Сейчас решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения и объявлении подозрения.

Напомним, недавно в Мариуполе арестовали хулигана, который с топором совершил погром в супермаркете.

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