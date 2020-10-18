На Львовщине обнаружили склады с контрабандными сигаретами и алкоголем

Фальсификат планировали переправить в Польшу

Фальсификат планировали переправить в Польшу

Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники совместно с полицейскими обнаружили значительное количество контрафактных сигарет и алкоголя на нелегальных складах в Яворовском и Мостиском районах Львовщины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В общем правоохранители изъяли 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с этикетками известных брендов (водка, виски, вино) в разных емкостях, 400 л жидкости, похожей на спирт, а также почти 200 тысяч пачек сигарет различных брендов, в том числе и иностранных. Часть продукции была без марок акцизного налога, на остальных содержались марки с признаками подделки.

Все вещественные доказательства направили на экспертное исследование.

Предварительно установлено, что контрафактные сигареты и алкогольный суррогат преступники среди прочего хотели нелегально переправить в Польшу. Через границу "товар" планировали возить мелкими партиями в специально изготовленных тайниках автомобилей.

В настоящее время продолжаются следственные действия и экспертизы.

Напомним, на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковской исправительной колонии.