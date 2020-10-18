На Львівщині виявили склади з контрабандними сигаретами і алкоголем

Фальсифікат планували переправити до Польщі

Фальсифікат планували переправити до Польщі

Фото: Держприкордонслужба України

Прикордонники спільно з поліцейськими виявили значну кількість контрафактних сигарет та алкоголю на нелегальних складах у Яворівському та Мостиському районах Львівщини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу України.

Загалом правоохоронці вилучили 7 тисяч пляшок контрафактного алкоголю з етикетками відомих брендів (горілка, віскі, вино) в різних місткостях, 400 л рідини, схожої на спирт, а також майже 200 тисяч пачок сигарет різних брендів, у тому числі й закордонних. Частина продукції була без марок акцизного податку, на решті містилися марки з ознаками підроблення.

Усі речові докази скерували на експертне дослідження.

Попередньо встановлено, що контрафактні сигарети та алкогольний сурогат злочинці серед іншого хотіли нелегально переправити у Польщу. Через кордон "товар" планували возити дрібними партіями у спеціально виготовлених схованках автомобілів.

Нині тривають слідчі дії та експертизи.

Нагадаємо, на Львівщині ліквідували канал постачання наркотиків до Личаківської виправної колонії.