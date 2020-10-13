Глава Харьковской ОГА Кучер перед выборами сделал "пробежку на камеру"
В сети выложили видео с его "занятий физкультурой"
В сети выложили видео с его "занятий физкультурой"
Главу Харьковской ОГА Алексея Кучера засняли во время пробежки "на камеру", очевидно, для съемки одного из предвыборных роликов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на видео, опубликованное на одном из местных Telegram-каналов.
Кучер снимает очередное кино. Харьковский кинематограф расцвел перед выборами", - говорится в сообщении.
На видео видно, как глава ОГА Кучер Алексей делает пробежку, а перед ним едет съемочная машина с оператором, который снимает все это на камеру.
Ранее сообщалось, что Кучер подтвердил, что предлагал, чтобы в мэры Харькова от "Слуги народа" баллотировался один из сыновей нынешнего городского головы Геннадия Кернеса.
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