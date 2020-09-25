На взятке задержали одного из прокуроров Днепропетровской области

Требовал 25 тысяч гривен

Требовал 25 тысяч гривен

Фото: pgo.gov.ua

В Днепропетровской области разоблачили прокурора, который требовал взятку в размере 25 тысяч гривен за активизирование досудебного расследования.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Разоблачили прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды в сумме 25 тыс грн (ч. 3 ст.368 УК Украины)”, - сказано в сообщении.

По данным следствия, прокурор, являясь процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), потребовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав, как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование.

Прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Краматорске сотрудника Службы за вымогательство взятки.