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25 сентября 2020, 08:44 4

На взятке задержали одного из прокуроров Днепропетровской области

25 сентября 2020, 08:44 4
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Требовал 25 тысяч гривен
Требовал 25 тысяч гривен
Фото: pgo.gov.ua
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В Днепропетровской области разоблачили прокурора, который требовал взятку в размере 25 тысяч гривен за активизирование досудебного расследования.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Разоблачили прокурора одной из местных прокуратур Днепропетровской области на получении неправомерной выгоды в сумме 25 тыс грн (ч. 3 ст.368 УК Украины)”, - сказано в сообщении.

По данным следствия, прокурор, являясь процессуальным руководителем в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 356 УК Украины (самоуправство), потребовал у лица денежные средства за содействие в реализации его прав, как участника уголовного судопроизводства. Также за вознаграждение он обещал активизировать досудебное расследование.

Прокурора задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении.

Ранее сообщалось, что оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Краматорске сотрудника Службы за вымогательство взятки.

Офис генпрокурора прокурор взятка уголовное дело закон
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